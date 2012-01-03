В Одесі колишній міліціонер забив хлопця до смерті
22:54, 03 січня 2012Суспільство
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Оголосили в розшук
1 січня в центрі Одеси сталася бійка, в результаті якої загинув 26-річний одесит.
Міліція встановила, що тілесних ушкоджень померлому завдав колишній правоохоронець, повідомляє прес-служба ГУ МВС в Одеській області.
В міліції підкреслили, що підозрюваний був звільнений з органів у жовтні минулого року за порушення дисципліни.
Порушено кримінальну справу за частиною 2 статі 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Колишнього міліціонера оголошено в розшук.
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