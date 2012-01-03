На Волині ще 20 осіб прийняли обітницю тверезості у храмі святого великомученика Пантелеймона.

Це сталося 2 січня під час особливого молебню, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.

Як зазначено в повідомленні, у Свято-Пантелеймонівському храмі в Луцьку вже більше двох років щонеділі служиться акафіст перед іконою «Неупиваємая чаша», де родичі і самі залежні отримують допомогу, розуміння та добре слово.

«2 січня у храмі святого великомученика Пантелеймона зібралося чимало людей, адже це день пам’яті їхнього небесного покровителя, святого праведного Іоана Кронштадтського. Під час особливого молебня 20 осіб людей прийняли обітницю тверезості», - йдеться у повідомленні. Загалом офіційно братство тверезості вже нараховує 34 особи, котрі позбулися алкогольної залежності за допомогою молитви, додали в прес-службі єпархії.

Як повідомлялося, у 2009 році з благословення керуючого Волинською єпархією митрополита НІФОНТА в Луцьку було засновано братство тверезості імені святого праведного Іоана Кронштадтського.