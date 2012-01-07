Традиції вертепів відроджені на Чернігівщині

У Чернігові на Різдво пройде Другий міський фестиваль "Чернігівська коляда – 2012".

Як повідомив УНІАН начальник Управління культури міської ради Олег ВАСЮТА, учасниками різдвяного фестивалю стануть колективи вертепників і колядників.

За його словами, про свою участь у вертепному дійстві повідомили колективи місцевого осередку Союзу українок, громади греко-католицької церкви, товариства "Просвіта", місцевого музичного училища та інші.

"Виступи вертепів проходитимуть у п'яти мікрорайонах міста, а центральним майданчиком буде Красна площа", - сказав О.ВАСЮТА. Він також додав, що продовженням фестивалю "Чернігівська коляда" стануть різдвяні піснеспіви творчих колективів міста "Різдвяне коло", що відбудуться 13 січня, напередодні Старого нового року, у міському Палаці культури.

Начальник міського управління культури також підкреслив, що Чернігівщина має давні традиції вертепного дійства, хоча зараз вертепи більше поширені у Західній Україні.

"У 90-х роках минулого століття традиції вертепного дійства відроджено на Чернігівщині, а нині вони розвиваються і популяризуються", - зауважив О.ВАСЮТА.