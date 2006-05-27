Тарасюк: необхідно зняти негативний ореол навколо Симона Петлюри

У рамках візиту до Французької Республіки міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК України відкрив колоквіум ”Сучасне сприйняття постаті Симона Петлюри” приурочений вшануванню 80-ї річниці з дня трагічної загибелі голови Директорії УНР, головнокомандувача української армії.

У своїй промові глава зовнішньополітичного відомства України наголосив на історичній ролі, яку відіграв С.Петлюра у формуванні української національної ідеї, пробудженні самосвідомості українського народу, становленні української нації. Б.ТАРАСЮК підкреслив необхідність зняти негативний ореол навколо С.Петлюри і віддати йому належну шану, адже без його постаті історія творення нашої держави є неповною.

Міністр також звернув увагу на те, що відповідно до Указу Президента України у цьому році наша держава вперше віддає шану Симону Петлюрі на державному рівні.