Кому не можна довіряти наркотики

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прокурсори» (3692-VI).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 319 народних депутатів з 400, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що крім підстав, передбачених Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики тощо.

Крім того, підставою для відмови у видачі ліцензії є наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, або визнання в тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи-підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи-підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики тощо.

Фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики, здійснюють діяльність із застосування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зазначених у частині першій цієї статті, а також пов’язані з цим придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб’єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.