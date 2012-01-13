У Києві горіла школа

Рятувальники евакуювали 29 людей

У Святошинському районі Києва горіло одне із приміщень загальноосвітньої середньої школи №203. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, повідомлення про пожежу у кабінеті на другому поверсі школи надійшло вчора о 16.28 до оперативно-диспечерської служби ГУ МНС. Рятувальники евакуювали 29 людей. Внаслідок пожежі пошкоджено шафу, закопчено стіни та стелю кабінету. Причина та збитки пожежі встановлюються.

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