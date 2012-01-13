Попов відкрив меморіал пам’яті академіка Корольова

Голова КМДА Олександр Попов узяв участь у відкритті на території Виробничого об’єднання «Київприлад» меморіального комплексу і бюста Сергія Павловича Корольова – видатного вченого українського походження, організатора виробництва, який започаткував у світовому масштабі розвиток практичної космонавтики.

Як повідомляє прес-служба КМДА, подію приурочили до 105-ї річниці від дня народження легендарного науковця та 50-ї річниці підприємства, яке і нині працює на забезпечення приладами майже усіх міжнародних космічних проектів.

«Фактично, ще жоден значущий космічний проект, колись у Радянському Союзі, а сьогодні у всьому світі, не вдалося реалізувати без участі «Київприладу». Досягнення цього підприємства можна було б розділити на декілька десятків підприємств, і це все одно був би дуже високий показник. Але сила вашого колективу найбільше проявилася в тому, що попри всі кризи, негаразди та роки депресії, вам вдалося вистояти. І я пишаюся тим, що київське підприємство сьогодні є учасником проектів, які ведуть нас у майбутнє. Це завдяки вам Україна сьогодні є однією з дев’яти космічних держав світу. А Київ робить вагомий внесок у розвиток космічної галузі», – сказав Олександр Попов, звертаючись до колективу підприємства під час церемонії відкриття меморіалу.

Також Олександр Попов ознайомився з виробничим процесом, потужностями та науковими розробками ВО «Київприлад». Голова КМДА відзначив широке поле можливостей для співпраці підприємства та міської влади в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Адже вже сьогодні близько 250 тисяч електролічильників, встановлених у квартирах киян, виготовлені саме цим підприємством. Також виробниче об’єднання забезпечило приладами майже усі станції київського метрополітену, всі нові та реконструйовані стадіони в Україні до Євро-2012, аеропорти «Бориспіль» та «Жуляни». Голова КМДА запропонував приладобудівникам долучитися до реалізації проекту «Київський трамвай», програм з енергозбереження та енергоефективності, розвитку громадського транспорту тощо.

«Ми бачимо перспективи Києва саме в інноваційному шляху розвитку за рахунок нових технологій, підходів, товарів, послуг. І тут у нас величезні можливості для співпраці між владою міста і підприємством. Тому сьогодні я прийшов до вас як до партнерів, з якими нам, я переконаний, ще довго і плідно співпрацювати. Місто зобов’язане якомога більше залучати столичні підприємства до реалізації Стратегії розвитку Києва. Гроші міського бюджету мають залишатися в Києві. Тим більше, місто зобов’язане залучати до роботи столичні підприємства, чия продукція визнана на світовому рівні», – зазначив очільник КМДА.