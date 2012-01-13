Даішники вимагали 4 тисячі гривень хабара на двох

У Хмельницькому під час одержання хабара затримано двох інспекторів дорожньо-патрульної служби ДАІ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Правоохоронці вимагали від місцевого мешканця 4 тисячі гривень хабара за вирішення питання щодо не притягнення його до адміністративної відповідальності за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Під час одержання частини хабара у сумі 2 тисяч гривень працівників ДАІ було затримано.

Наразі проти них порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.368 КК України.