Даішники вимагали 4 тисячі гривень хабара на двох
20:45, 13 січня 2012Суспільство
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Піймали на гарячому
У Хмельницькому під час одержання хабара затримано двох інспекторів дорожньо-патрульної служби ДАІ.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
Правоохоронці вимагали від місцевого мешканця 4 тисячі гривень хабара за вирішення питання щодо не притягнення його до адміністративної відповідальності за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
Під час одержання частини хабара у сумі 2 тисяч гривень працівників ДАІ було затримано.
Наразі проти них порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.368 КК України.
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