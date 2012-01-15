Братство бджолярів виготовило велику свічку

14 січня в Луцьку розпочався міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку», який триватиме два дні.

У програмі заходу: різдвяно-обрядові дійства, колядки, щедрівки, дегустація меду та напоїв, частування традиційними різдвяними стравами, виставки, конкурси, розваги, різдвяні вечорниці, повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради.

На Театральному майдані міста члени обласної організації «Пласт» передали Віфлеємський вогонь першому заступнику міського голови Святославу КРАВЧУКУ. Після цього відбулося запалення великої свічки, яку виготовили представники Братства бджолярів Волині.

У рамках фестивалю в центрі міста національно-культурні товариства Луцька представили різдвяні традиції Вірменії, Польщі, Росії, Чехії.

Також у програмі фестивалю відбулось святково-обрядове дійство «Віншуємо з Колядою» за участю понад 50 фольклорних колективів з Білорусі та Польщі, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Львівщини, Волині тощо.

Під час фестивалю відбувається різдвяний ярмарок, у рамках якого проходить регіональний конкурс медоварів «Питні меди 2012».