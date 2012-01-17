Попов нагородив переможців конкурсу «Київ – казкова столиця»

Голова КМДА Олександр Попов відзначив переможців спільного конкурсу Київської міської державної адміністрації та телеканалу «Сіті» «Київ - казкова столиця» на краще оформлення вітрин та фасадів будинків до новорічних та різдвяних свят. Переможцем став магазин іграшок та декору «Скорпіо», що на бульварі Лесі Українки, 2. Щороку саме цей заклад кияни відзначають, як найкраще прикрашений магазин міста.

Як повідомляє прес-служба КМДА, конкурс «Київ – казкова столиця» тривав з 1 до 25 грудня минулого року. За першість змагалися юридичні та фізичні особи, які власноруч оформляли фасади офісних та приватних будинків, вітрин магазинів, ресторанів, салонів, установ та зареєструвалися для участі у конкурсі на сайті телеканалу «Сіті». Про кожного з учасників в ефірі телеканалу та на його сайті демонструвався інформаційний ролик. Переможця визначали кияни голосуванням на інтернет-сторінці проекту.

Метою конкурсу стало покращення естетичного вигляду міста, створення позитивного іміджу столиці України, казкової атмосфери під час зимових свят.

«Красива ілюмінація, я гадаю, - це не розкіш, це атрибут сучасної європейської столиці. Як на мене, то цього року наше місто особливо красивим зустрічало Новий рік. І багато в чому це заслуга не лише комунальних служб, але й підприємців та самих киян. Хотів би подякувати усім, хто долучився до нашого конкурсу: підприємствам, які стали його учасниками, киянам, які голосуванням визначили переможця, і всім тим, хто щороку робить наше місто світлішим, яскравішим, святковішим», – сказав Олександр Попов, нагороджуючи переможця.

Голова КМДА відзначив також новорічні іграшки власного виробництва магазину-переможця. Ляльок вітчизняного виробництва поки що не багато, адже їхнє виготовлення в Україні, на жаль, занепало. Олександр Попов запропонував відродити традицію київського лялькарства у рамках програми «Зроблено в Києві» та запропонував свою підтримку такому проектові.

«Це не правильно, що зараз ми маємо іграшки лише з китайським чи європейським обличчям. Вірю, що київські ляльки знайдуть своїх шанувальників і серед українців, і серед іноземних гостей нашого міста. Думаю, нам варто відпрацювати можливість запровадження такого сувенірного виробництва уже найближчим часом, адже це було б особливо актуально напередодні Євро-2012», – сказав очільник міськадміністрації.

Також Олександр Попов подякував телеканалу «Сіті» за ініціативу проведення конкурсу та закликав продовжити співпрацю і надалі. Зокрема, це стосується проектів озеленення та благоустрою міста.