В інтернет-казино дотримувались правил конспірації

В Одесі співробітники Державної служби боротьби з економічними злочинами сьогодні припинили діяльність підпільного інтернет-казино.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Слідчо-оперативна група Суворовського РОВС Одеси виявила, що «діяльність залу ігрових автоматів в інтерактивному клубі здійснювалася «конспіративно». У міліції відзначили, що громадяни телефонували на мобільний телефон адміністратора і домовлялися про подальше відвідання ігрового залу, щоб потрапити у заклад.

Після того, як «працівники закладу не змогли надати співробітникам міліції правоустановчих документів, були вилучені 9 системних блоків і моніторів, 4 ігрові автомати, ключі для установки ігрових програм, а також близько 5 тис. грн.», уточнили в облУВС.

Зараз правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення власників клубу, розв'язується питання щодо порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203 (ведення грального бізнесу) Кримінального кодексу України.