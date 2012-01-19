Охоронці катували підприємця, вимагаючи 50 тисяч

02:01, 19 січня 2012
Суспільство
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Вирок у Дніпропетровську

Апеляційний суд Дніпропетровської області до 3-7 років ув’язнення з конфіскацією майна, в залежності від участі у злочині, засудив шістьох мешканців регіону, які 2009 року з метою викупу викрали 34-річного підприємця.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Зловмисники, які працювали в приватному охоронному агентстві, практично у центрі міста Першотравенськ викрали місцевого підприємця і відвезли його до спортзалу, що належав одному з охоронних агентств. Прикувавши потерпілого наручниками до металевої балки, озброєні злочинці знущались над ним, вимагаючи гроші. Вони примусили заручника написати розписку за неіснуючий борг в сумі 50 тис. грн., які він нібито позичив рік тому. Злодії намагалися заволодіти житлом підприємця. Після тижня жорстоких знущань вони відвезли чоловіка в гараж, щоб убити, але бранцю вдалося втекти.

Співробітники УСБУ та міліції розшукали та затримали спочатку чотирьох зловмисників, а пізніше ще двох співучасників злочину.

Під час обшуку у приміщені, де тримали заручника, вилучено два мисливські карабіни «Сайга», помпова рушниця, 2 пістолети, набої, гумові палиці, наручники, бронежилети, документи потерпілого тощо.

Вироком суду усіх членів злочинного угруповання визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 189 (вимагання), ч.2 ст. 127 (катування), ч.3 ст. 185 (крадіжка), ч.2 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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