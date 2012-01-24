Навіщо чиновнику мобільний телефон?

Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ обіцяє провести виховну роботу з тими посадовцями мерії, які не відповідають на дзвінки на мобільні телефони.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому він запевнив під час прес-конференції у відповідь на закиди журналістів, що окремі чиновники або відмовляються спілкуватися по мобільному телефону, мотивуючи свої дії тим, що це їхній особистий приватний номер, або взагалі не реагують на дзвінок з невідомого номера.

«Скажімо, у заступників міського голови не може бути особистого телефону, він зобов’язаний працювати по будь-якому телефону з кожним, хто до нього звертається. Я свій номер не міняв після виборів. Він розміщений кругом і доступний всім. По ньому мені дзвонять різні люди, адекватні і не зовсім, але я спілкуюся зі всіма», – запевнив С.НАДАЛ.

При цьому він зауважив, що не завжди є змога відповісти на дзвінок.

«Впродовж дня у мене може бути 25-35 пропущених дзвінків, бо не завжди є фізична можливість взяти слухавку», - пояснив мер.

Він додав, що чиновники можуть ще не піднімати слухавку, якщо дзвінок іде з прихованого номеру, оскільки з таких номерів «звучать не зовсім приємні речі».

С.НАДАЛ також розповів, що свого часу були скарги на те, що неможливо зв’язатися з начальником міського управління житлово-комунального господарства.

«Ми з ним переговорили і картина кардинально змінилася. Тому, якщо є інформація про керівників міської ради, які відмовляються спілкуватися по мобільному, повідомляйте мені, а я буду їх переконувати, що це вони роблять неправильно», – пообіцяв С.НАДАЛ.