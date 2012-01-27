Хто труїть собак у Києві?

Причетність комунальних служб до фактів отруєння тварин у столиці не підтвердилася. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КМДА, з початку року на гарячу телефонну лінію комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» надійшло 16 звернень громадян щодо отруєння безпритульних тварин.

У підприємстві повідомили, що більшість з них не підтвердилися або були помилковими. Під час рейдів-перевірок виявлено 4 випадки з підозрою на отруєння у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах міста.

Усі ці випадки знаходяться на контролі в міліції, а патматеріал направлено на експертизу в лабораторію. У жодному із зазначених випадків причетність комунальних служб до фактів отруєння тварин не підтвердилася.

Більше того, прес-служба нагадає, що за дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА, керівникам житлових організацій було надіслано лист-звернення про заборону будь-якого отруєння тварин.

Крім того, рішенням Київради затверджено Київську міську програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Основна мета якої зменшити чисельність безпритульних тварин гуманними методам. Зокрема, йдеться про вилов тварин, їхню стерилізацію, вакцинацію та повернення на колишнє місце перебування під опіку волонтерів або утримання у притулку.

Також прес-служба повідомляє, що упродовж 2011 року за кошти міського бюджету стерилізовано близько 4 тисяч безпритульних тварин, що вдвічі більше, ніж за минулі роки.

У КМДА також підкреслюють, що отруєння тварин кваліфікується як кримінальний злочин, який карається ст. 299 Кримінального кодексу України і тягне за собою штраф до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, за кожним випадком отруєння тварин проводиться відповідне розслідування.

У «Центрі ідентифікації тварин» нагадують про діючу гарячу телефонну лінію з проблемних питань, пов’язаних з тваринами: 332-12-34, яка працює без вихідних з 9.00 до 18.00.