У Луцьку проголошено Рік Ярослава Стецька

У Луцьку 2012 рік проголошено Роком провідника Організації українських націоналістів Ярослава Стецька.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради, відповідне рішення напередодні ухвалили депутати міськради під час чергової сесії, яка закінчилась сьогодні. Рішення підтримали 34 депутати з 50-ти.

Ініціювали проект такого рішення і внесли його на розгляд ради депутати від ВО «Свобода».

Депутати активно обговорювали цей проект рішення. Представники партій «Свобода», «За Україну!» поінформували про історичну роль Я.Стецька у питанні становлення Української держави.

Натомість депутатів від Партії регіонів цікавили питання, скільки коштів необхідно на організацію та проведення заходів, пов’язаних з відзначенням у 2012 році Року Ярослава Стецька.

Довідка УНІАН. Я.Стецько народився 19 січня 1912 року в Тернополі в сім’ї священика. З відзнакою закінчив гімназію в Тернополі вивчав право й філософію у Краківському та Львівському університетах у 1929-1934 рр.

З 1932 року Я.Стецько був членом Крайової екзекутиви ОУН, ідеологічним референтом і редактором підпільних націоналістичних видань. За революційну діяльність зазнав репресій, у 1934 р. засуджений до 5 років ув’язнення. Звільнений у 1937 р. за загальною амністією.

У лютому 1940 р. Я.Стецько був співініціатором створення у Кракові Революційного Проводу ОУН-Б Степана Бандери, а на II Великому зборі ОУН-Б у квітні того ж року в Кракові Я.Стецька обрано заступником провідника ОУН-Б Степана Бандери.

З початку німецько-радянської війни Я.Стецько скликає Національні збори у Львові, які 30 червня 1941 р. проголосили Акт проголошення Української Держави й обрали Я.Стецька прем’єром.

За відмову відкликати Акт відновлення Української Держави Я.Стецька заарештували і направили до концтабору Заксенхаузен, де він перебував до вересня 1944 р. Після звільнення Я.Стецько дорогою до американської окупаційної зони був тяжко поранений.

У 1945 р. крайова конференція ОУН-Б обирає Я.Стецька членом бюро Проводу ОУН, до якого належали ще С.Бандера й генерал головнокомандувач УПА Роман Шухевич. У 1946 р. Я.Стецько очолив Антибільшовицький блок народів (АБН), президентом якого був до кінця свого життя.

У 1968 році Я.Стецька обрано головою Проводу революційної ОУН-Б, який він очолював до кінця свого життя.

Помер Я.Стецько 5 липня 1986 р. в Мюнхені, де його й поховано.