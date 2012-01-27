Проблемне питання «котра година?» Азаров звалив на Клюєва

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в Україні необхідна дія часу згідно з поясом, в якому знаходиться більша частина країни (другий пояс).

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

Він зазначив, що рішення про встановлення в Україні одного часового поясу готувало Міністерство економічного розвитку.

«Міністерство економіки, якому це доручено, збирає думки зацікавлених міністерств. Це рішення буде розглянуто, й грунтуватиметься воно буде, перш за все, на тій обставині, в якому часовому поясі знаходиться більша частина території України», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому, він зазначив, що не є прихильником зміни часу протягом року.

«Моя думка полягає в тому, що ми цей поясний час повинні зробити постійним часом. Це буде зручно, перш за все, для наших людей. А аргументи на те, на скільки ми відставатимемо від тієї або іншої країни, є, на мій погляд, другорядними», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Кабінет міністрів відклав розгляд законопроекту «Про порядок обчислення часу на території України», яким пропонувалося визначити, що вся Україна знаходиться в другому часовому поясі, оскільки більша частина території країни знаходиться саме в цьому поясі.

За словами міністра з питань надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ, причиною перенесення розгляду питання стала позиція віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА, який висловив думку, що Україна повинна бути в третьому часовому поясі, «щоб росіянам було зручно до нас їздити».

20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві та в середовищі науковців, бо таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави та нормам, що діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР відмінила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». В Україні було збережено перехід на зимовий час – 30 жовтня громадяни перевели стрілки годинників на годину назад.