Газові контракти з Росією не переглянуть до 2019 року?

Газові контракти України з Росією не буде переглянуто до 2019 року.

Таку думку висловив експерт із енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ у коментарі Інституту Горшеніна напередодні круглого столу на тему: «Газпром» монополізує європейський газовий ринок?», запланованого на 31 січня в інституті.

«Я думаю, що ні цього року, ні в подальші - до 2019 року, контракти по суті своїй не будуть переглянуті. Щодо форми – можливо, але це буде бутафорія, не більше. Росіяни не мають ніякої мотивації до цього – без серйозних поступок стратегічного характеру з нашого боку», - відзначив він.

За словами експерта, одним із аргументів на користь перегляду газових контрактів росіянами міг би стати перехід нашої країни на енергозберігаючі технології. «Це означає реструктуризацію, треба перепрофілювати деякі галузі економіки. Ми споживаємо газу на душу населення, можливо, більш за всіх у світі. Сусідня Польща, яка мало відрізняється за населенням, споживає лише 15 мільярдів кубів газу, і не погано живе. А ми споживаємо до 70 мільярдів кубів газу», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Другий аргумент, на його думку, це наявність інших джерел і шляхів постачання газу. А третій – збільшення видобутку власного газу. «Сюди відносимо шахтний метан, сланцевий газ і збільшення видобутку на суші. Все це треба робити, а не лише говорити про це. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом до цього дійдуть руки», - сказав експерт.

При цьому, на думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, для того щоб накопичити необхідні аргументи для успішних переговорів із Росією, Україні буде потрібно років 5-7. «Якраз підійде час нових контрактів з Росією. І тоді, коли у нас є аргументи, домовитися з росіянами дуже просто ринковими методами: або ми беремо газ на тих умовах, які нас влаштовують, або не беремо взагалі – візьмемо в іншому місці. Але потрібно мати такі місця», - вважає він.

Коментуючи інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що «Газпром» сьогодні робить все, щоб не допустити розробку родовищ сланцевого газу в Європі, експерт відзначив: «Існує досвід компаній, які в цьому (видобутку сланцевого газу – УНІАН) вже показали свою ефективність. Зокрема, американські компанії з видобутку сланцю в Америці. Вони зараз активно працюють в Польщі, в інших країнах, з геологорозвідки запасів. Думаю, що «Газпром» зараз, шляхом всілякої дипломатії - і відкритої, і закритої, - робить все можливе, щоб залишатися монополістом. Це його природне бажання. З іншого боку, якщо це екстраполювати на нашу ситуацію, то ми маємо знати наміри «Газпрому», враховувати їх, і розвивати те, що нам вдається розвивати», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.