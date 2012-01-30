У трьох будинках замерз водогін

У Тернополі через зниження температури повітря у трьох нових будинках замерз водогін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міського голови Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ.

За його словами, проблеми виникли у зв’язку з тим, що забудовники, аби зекономити кошти мешканців на опаленні, не забезпечили обігрів під’їздів.

«Ці будинки не є на балансі міської ради. Відповідно, балансоутримувачі, які беруть квартплату, мали заздалегідь задуматися, що із пониженням температури можуть виникнути проблеми, і подумати, як їх попередити. Наразі ж після скарг мешканців ми зобов’язали балансоутримувачів вжити дій щодо відновлення водопостачання», - розповів В.СТЕМКОВСЬКИЙ.

За його даними, замерзання водогону у будинках зумовило, зокрема, і те, що в новобудови заселилися ще не всі люди. Оскільки рівень використання води був невисокий, то стояча вода замерзла.

«Зараз ще можуть виникнути неприємні речі із розмороженням системи. Адже при замерзанні води могли утворитися вертикальні тріщини і є ризик прориву труби після запуску водогону», – зауважив В.СТЕМКОВСЬКИЙ.

За його даними, наразі водопостачання відновили в одному з будинків, по двох інших роботи ще ведуться.