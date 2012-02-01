Від сильних морозів померли вже 43 українці

В Україні за період сильних морозів померли вже 43 особи, з них 8 – у лікарнях, 28 – виявили на вулицях, ще 7 – у домівках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Посилаючись на дані Міністерства охорони здоров’я, МНС інформує, що за останні 5 днів до лікувальних закладів зі скаргами на обмороження чи переохолодження звернулися 854 українця, з них 723 – були госпіталізовані.

Станом на 1 лютого в Україні функціонують 1 тис. 735 пунктів обігріву. Найближчим часом планується розгорнути ще 122. Впродовж 27 січня – 1 лютого за теплом та гарячою їжею звернулися більше 31 тис. 500 громадян. За останню добу – майже 7 тис. 500.

За інформацією Українського гідрометеоцентру МНС України, 1 лютого морози посиляться. Температура вночі 23-28°, на Прикарпатті до 30°, вдень 17-22°; на Закарпатті та в південній частині вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу. Без опадів, лише у східних областях та Приазов'ї часом сніг, місцями хуртовина.

У Криму сніг, вночі сильний, хуртовина; температура вночі 14-19°, вдень 11-16° морозу, на Південному узбережжі вночі 10-13°, вдень 6-9° морозу.

На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.