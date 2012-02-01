Попов: Цього року у Києві запрацюють ще 14 дитсадків

Цього року у Києві стане на 14 працюючих дитсадків більше. Про це повідомив голова КМДА Олександр Попов. За його словами, програмою соціально-економічного розвитку столиці на 2012 рік передбачене зведення 4 нових, реконструкція 7 відновлених, та добудова 3 прийнятих на баланс міста дитячих садків.

«Торік ми започаткували дуже правильну і масштабну програму з відновлення дитячих садків. У столиці запрацювало відразу 18 дошкільних закладів. Однак, лише цього року армія столичних дошкільнят поповнилася на 4 тисячі малюків. Це дуже втішна тенденція. Втім, і потреба у нових та відновлених дитячих садках залишається надзвичайно актуальною для Києва. Тому ми продовжуємо програму з відновлення та будівництва дитячих закладів, і робитимемо все, аби нашим малюкам було комфортно і цікаво», – повідомив Олександр Попов.

Абсолютно нові дитячі садочки цього року з’являться на проспекті Науки, 63; на житловому масиві Позняки-4; на вулицях Старонаводницькій 2-20 та Миколи Кудряшова, 7-А. Ще 7 відновлених дитсадків запрацюють після капітальних ремонтів у Дарницькому, Оболонському, Печерському та Шевченківському районах. Вони дадуть Києву близько півтори тисячі місць.

Близько 1800 малюків отримають можливість займатися у додаткових 90 групах, які відкриють у працюючих дитсадках у всіх районах столиці. А це рівнозначно 8 новим дошкільним закладам на 220 місць.

Крім того, 3 недобудовані дошкільні установи цього року Київ прийматиме на свій баланс з тим, аби закінчити їх спорудження та здати в експлуатацію. Йдеться про дитсадки будівництво яких свого часу розпочали Міністерства оборони та надзвичайних ситуацій, а також столичний завод металоконструкцій. Це забезпечить Києву ще понад 600 місць.

«Ми повинні вже сьогодні думати про майбутнє. Демографічні тенденції столиці тішать. І це, дійсно, дуже приємні клопоти. Якщо ми говоримо про розвиток столиці, то маємо передусім подбати про найменших киян», – сказав Олександр Попов.

Зважаючи на високий рівень народжуваності місто запланувало з 2012 до 2015 роки загалом відновити 33 дошкільних навчальних заклади на 4880 місць та 307 груп на 6140 місць.

Офіційний портал київської влади нагадує, що в 2011 році у Києві створено 6 140 додаткових місць у дитячих садках міста. Ініціативи Олександра Попова щодо створення додаткових місць у 2011 році були виконані на 100% завдяки будівництву нових дитсадків, відновленню колишніх ДНЗ, створенню додаткових груп в дитсадках.