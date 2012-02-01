В аварії на Далекому Сході звинуватили український завод

Представники Маріупольського ПАТ «Азовелектросталь» (входить до «Азовмашінвест Холдинг») вилетіли до Амурської області (Росія) для вивчення обставин вчорашньої аварії на залізниці, яку росіяни пов'язують із заводським дефектом українського вагону.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник прес-центру «Азовмашінвест Холдингу» Айна ЧАГІР.

«Представники нашого підприємства вилетіли до Амурської області для вивчення обставин аварії. Як тільки будуть якісь конкретні висновки, буде все озвучено», - сказала А.ЧАГІР, зазначивши, що поки щось конкретне «складно говорити».

Як повідомлялося, вчора, 31 січня, в Амурській області зійшов з рейок залізничний склад, що перевозив нафту. Шкода від аварії оцінюється в більш як 80 млн. рублів без урахування шкоди екології від розливу нафти. Причиною аварії названо заводський дефект вагону, виготовленого українською «Азовелектросталлю» (м. Маріуполь).

Перший віце-президент Російських залізниць (РЗ) Вадим МОРОЗОВ повідомив, що залізнична монополія припинить експлуатацію вагонів українського виробника до рішення федеральних органів. Таким чином, у Росії припинено експлуатацію 25 тис. українських вагонів виробництва «Азовелектросталі». РЗ вимагають законодавчо встановити відповідальність вагонобудівників за якість їхньої продукції.

Довідка УНІАН. «Азовмашінвест Холдинг» – один з найбільших машинобудівних комплексів підприємств України, відомий на світовому ринку постачальник залізничних вантажних вагонів і платформ, автопаливозаправників, автоперевізників, металургійного, гірничорудного і кранового устаткування та інших видів продукції.

До складу Групи входять ПАТ «Азовмаш», ПАТ «Азовзагальмаш», ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ПАТ «Маріупольський термічний завод», ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут», ПАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш», ТОВ «Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування ім. В.Бубнова», ПАТ «Полтавхіммаш», ПАТ «Азовелектросталь».