Янукович змінив прокурора, який захищає права журналістів
08:16, 02 лютого 2012Суспільство
4375 0
Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ замінив заступника генерального прокурора Євгена БЛАЖІВСЬКОГО на іншого заступника - Віктора ЗАНФІРОВА у складі міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів
Про це йдеться в розпорядженні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.
Крім того, Президент увів до складу міжвідомчої робочої групи керівника Управління з питань комунікацій Адміністрації Президента України Дар'ю КОСОЛАПОВУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter