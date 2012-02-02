Янукович змінив прокурора, який захищає права журналістів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ замінив заступника генерального прокурора Євгена БЛАЖІВСЬКОГО на іншого заступника - Віктора ЗАНФІРОВА у складі міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів

Про це йдеться в розпорядженні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Крім того, Президент увів до складу міжвідомчої робочої групи керівника Управління з питань комунікацій Адміністрації Президента України Дар'ю КОСОЛАПОВУ.