Молдова сподівається невдовзі розв'язати придністровський конфлікт

МолдовасподіваєтьсянаостаточневрегулюванняпридністровськогоконфліктувперіодголовуванняУкраїни в Організаціїз безпекиі співробітництвавЄвропів 2013році.Зтакою заявоювиступив уп'ятницюввечерівефіріукраїнського телебаченняпрем'єр-міністр МолдовиВладФілат.



За йогословами, проблемадемаркаціїпридністровської ділянкикордону зУкраїною будерозв'язанавжепоточногороку.Засіданняукраїнсько-молдавської комісіїз цього питаннянамічененакінецьлютого.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Молдова Володимиром ФІЛАТОМ у п’ятницю заявив, що позиція України у питанні врегулювання придністровської проблеми є незмінною і базується на дотриманні принципів суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова, а також надання Придністровському регіону надійно гарантованого статусу в об’єднаній державі.

«Україна зацікавлена у стабільності і передбачуваності Молдови та в її динамічному розвитку», - наголосив він, зазначивши, що наша держава вітає відновлення минулого року офіційних переговорів у форматі «5+2».

Своєю чергою, В.ФІЛАТ високо оцінив роль України у врегулюванні придністровської проблеми. За його словами, стабільність і передбачуваність у регіоні є надзвичайно важливими.

Також голова Верховної Ради високо оцінив рівень двосторонніх взаємин між Україною та Республікою Молдова. В.ЛИТВИН і В.ФІЛАТ наголосили, що 20-річчя встановлення дипломатичних зв’язків між Україною і Молдовою є гарною нагодою для активізації й розширення співпраці в усіх сферах.

В.ЛИТВИН наголосив на конструктивній співпраці парламентських делегацій наших держав у міжнародних організаціях, зокрема, у МПА СНД.

Керівник українського парламенту звернувся до В.ФІЛАТА з проханням сприяти прискоренню ратифікації двосторонньої Угоди про співпрацю у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, яке було підписано у грудні 2009 року, зазначивши, що реалізація цього документу створить дієвий механізм захисту прав української громади у Молдові і молдовської - в Україні.

Активний міжпарламентський діалог, на переконання В.ЛИТВИНА, сприятиме вирішенню актуальних питань двосторонньої співпраці і розвитку взаємовигідного і конструктивного співробітництва між Україною і Молдовою.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Республіки Молдова зазначив, що парламентська складова двосторонніх відносин є надзвичайно важливою.

В.ФІЛАТ запросив голову Верховної Ради України відвідати Молдову з офіційним візитом, висловивши сподівання, що під час візиту відбудеться плідний діалог щодо шляхів подальшого розвитку співпраці.

***

У четвер, 2 лютого, підписали угоду про створення єврорегіону "Дністер".

Як зазначається, документ від України підписали представники адміністрації Вінницької області, а від Республіки Молдова - голови шести районів: Дондюшанського, Окницького, Резинського, Сорокського, Флорештського і Шолданештського.

Угода передбачає створення єврорегіону "Дністер" як органу трансграничної співпраці між вищеназваними територіальними одиницями, в рамках якої проводитимуться різні акції відповідно до національного законодавства країн, що підписали угоду, і узгоджених правил. Як складова частина угоди також були прийняті Статут єврорегіону "Дністер" і Регламент про організацію діяльності Ради і Координаційного центру цієї організації.

Метою угоди є зміцнення і розвиток добросусідських відносин, партнерство і співпраця в економічній, соціальній, культурній і гуманітарній сферах між двома країнами на регіональному рівні. В уряді Молдови зазначили, що підписанням цієї угоди сторони висловилися за взаємодію матеріальних і фінансових ресурсів, зокрема в рамках програм європейської допомоги для впровадження спільних проектів в інтересах соціально-економічного розвитку регіонів.

На церемонії підписання документа, що відбулася в рамках офіційного візиту прем'єр-міністра Влада ФІЛАТА до України, були присутні глави урядів двох країн.

Угода про створення єврорегіону "Дністер" було розроблено відповідно до положень Угоди про співпрацю між Республікою Молдова і Україною, підписаної 23 жовтня 1992 року, на основі Європейської конвенції про трансграничну співпрацю між територіальними адміністративними одиницями або місцевими органами влади (Мадрид, 21 травня 1980 р.).