Чорноморському флоту потрібні нові кораблі

Україна з розумінням ставиться до необхідності заміни кораблів Чорноморського флоту Росії.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і друку МЗС РФ, про це повідомив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Григорій КАРАСІН.

«Питанню модернізації Чорноморського флоту, як відомо, надається велике значення. Оновлення складу кораблів необхідне для дієздатності флоту. Що стосується наших українських партнерів, то вони, в принципі, висловлюють розуміння необхідності заміни застарілих кораблів», - сказав Г.КАРАСІН.

За його словами, конкретно регулювати всі аспекти модернізації буде вирішено за участю відповідних фахівців двох країн.

Г.КАРАСІН запевнив, що МЗС Росії надає необхідне політичне, юридичне та експертне сприяння у вирішенні цих питань.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2011 року посол з особливих доручень МЗС України, заступник голови української частини підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України Міждержавної українсько-російської комісії Віктор СЕМЕНОВ повідомив, що підготовка угоди з модернізації озброєнь Чорноморського флоту РФ перебуває на стадії завершення.

Зокрема, він нагадав, що угоди з флоту, підписані в 1997 році, а саме угода між Росією і Україною про параметри поділу Чорноморського флоту, тільки зафіксували параметри його поділу, конкретизувавши перелік військових кораблів, суден і літаків, які перебувають у складі ЧФ РФ на території України. Ці ж угоди, додав В.СЕМЕНОВ, не передбачають механізму заміни (ротації) озброєнь Чорноморського флоту, що базується на українській території.

За його словами, вирішення цього питання можливе тільки правовим шляхом - через підготовку двосторонньої міждержавної угоди.

Посол зазначив, що ще у 2000 році президенти України і Росії доручили підготувати угоду про створення механізму заміни озброєнь ЧФ РФ.

В.СЕМЕНОВ наголосив, що тоді ж українська сторона запропонувала свій варіант, з визначальних принципів якого можна було виокремити дві позиції: дозвільний характер заміни з боку України і принцип заміни «тип на тип» і «клас на клас». Водночас, наголосив він, з цим не погодилася російська сторона і в такому стані питання перебуває і сьогодні.

Разом з тим, за словами В.СЕМЕНОВА, враховуючи харківську пролонгацію угод щодо флоту, підписаних у 1997 році, а також враховуючи не тільки фізичний, а й моральний знос основних видів озброєння ЧФ, українська сторона готова розглянути пропозиції Росії.

«Наразі - пошлюся на заяви офіційних джерел - така угода перебуває на стадії завершення і найближчим часом буде передана на розгляд у рамках підкомісії з питань ЧФ РФ. Ще раз повторюся: на сьогодні угоди немає. Українська сторона готова її обговорювати. Основні принципи, якими ми керуватимемося, вже вироблено», - сказав В.СЕМЕНОВ.

18 червня 2011 року президент російської «Об'єднаної суднобудівельної корпорації» Роман ТРОЦЕНКО повідомив, що планується до складу ЧФ РФ до 2020 року ввести близько 20 кораблів.

«Це цифра розумна, але це весь склад флоту. Буде 3 підводних човни, очевидно, 5 або 6 тральщиків. У бойових кораблях це не дуже багато. Ми одержимо найімовірніше трійку корветів і три-чотири артилерійські кораблі», - сказав Р.ТРОЦЕНКО.

Він зазначив, що до складу ЧФ РФ будуть введені ще кораблі забезпечення.