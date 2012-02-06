Росія відкрутила кран на повну шести країнам ЄС

16:21, 06 лютого 2012
Суспільство
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Надзвичайної ситуації немає

Росія відновила постачання газу в повному обсязі до шести країн-членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

“Я маю сказати, що стало краще за вихідні. Ми перебуваємо у тісному контакті з країнами-членами, і вони поінформували нас, що постачання газу повернулося до норми в наступних країнах-членах: Болгарія, Словаччина, Австрія, Угорщина, Польща та Греція”, - сказала вона.

У Румунії, Німеччині та Італії, за словами представника Єврокомісії, постачання газу зростає, однак ще не сягнуло показників, які були до минулого тижня.

При цьому М.ХОЛЗНЕР зазначила, що всі країни-члени ЄС змогли використати необхідні ринкові механізми для того, щоб попередити можливі переривання постачання газу споживачам.

“Немає надзвичайної ситуації в Європі, і споживачі та промисловість отримують газ у звичайному обсязі”, - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 лютого, М.ХОЛЗНЕР заявила, що Єврокомісія звернулася за роз’ясненнями щодо зменшення рівня постачання газу до Посольства Росії при ЄС, однак поки не отримала відповіді.

 

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