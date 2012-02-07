СБУ знайшла чеченців, які підірвалися в Одесі на власній бомбі

В Одесі у ході спеціальної операції співробітники Служби безпеки України затримали 31-річного громадянина Росії, який був оголошений у міждержавний розшук правоохоронними органами Російської Федерації у зв’язку з його причетністю до терористичної діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Переховуючись від слідства, зловмисник застосовував засоби конспірації, змінюючи зовнішність та місця тимчасового перебування, зазначається в повідомленні.

4 лютого співробітники СБУ затримали зловмисника та двох його спільників, також громадян Росії, в орендованій ними квартирі у центрі міста. Ці особи підозрюються також у скоєнні вибуху в Одесі 4 січня ц.р., поінформували в СБУ.

Кримінальну справу, порушену раніше органами МВС за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, Генеральною прокуратурою України направлено для розслідування до слідчого відділу УСБУ Одеської області.

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Як повідомляв УНІАН, 4 лютого в Одесі співробітники СБУ, взявши штурмом квартиру на вул. Базарній, 86, затримали двох уродженців Чечні, 31-річного Адама Осмаєва і його батька, 51-річного Асланбека Осмаєва.

Осмаєвих оголосили в розшук, підозрюючи їх у причетності до вибуху 4 січня на вул. Тираспольській, 24. Тоді в квартирі, де стався вибух, загинув 26-річний уродженець Чечні Руслан Мадай, а громадянин Казахстану, 28-річний Ілля П., з опіками 2-го ступеня доставлений в міську клінічну лікарню № 10. Зараз він дає свідчення. Третьому, Адаму Осмаєву, вдалося сховатися до пожежі. За даними джерел газети в одеській міліції, бойовики майстрували бомбу для виконання замовлення - вбивства одного з великих одеських вантажоперевізників. Але під час процесу пристрій вибухнув.

Раніше джерело в МВС повідомило виданню, що ФСБ Росії також розшукує Осмаєвих у зв`язку з їх причетністю до бандитських угруповань ваххабітського толку. «Асланбек Осман замішаний в тероризмі. Обидва знаходяться у розшуку в Росії за збройні нальоти, зберігання зброї і підготовку до терактів», - запевнив співрозмовник.