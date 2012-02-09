Прощавайте, лікарю Хаус

Восьмий сезон оголошено останнім

Заключний, 175-й,епізодсеріалу"ДокторХаус" вийдевквітні 2012року.ЯкповідомляєReutersз посиланнямназаявупродюсерівшоу,вони прийнялирішення закритийого післязакінченнявосьмогосезону.



Засловамипродюсерів, головнийгеройГрегоріХаусвидається їмперсонажем,який "ніколине буде останнімгостем, що пішовз вечірки"."Наскількикращезникнутидотого, як музиказмовкне".



"ДокторХаус" почаввиходитинаамериканськомутелеканаліFoxв 2004році іввійшовдо десятки найбільшпопулярнихтелевізійнихшоувСША в2005-2008роках, нагадуєЛента.ру.Серіалдемонструвавсяв 66країнахсвіту.У 2008році йогоаудиторіяперевищила81,8мільйонаглядачів.Надаліпопулярність "Хауса" почалазнижуватися.Зокрема, аудиторіясеріалувСША в2010-2011рокахзменшиласявдвічі.



У 2011 роцівиконавецьголовноїролі,британськийакторХ'юЛорізаявляв,щоне буде продовжуватиконтрактназйомки,якийзакінчуєтьсяу нього післявосьмогосезону.

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