11 населених пунктів все ще сидять без світла

Станом на 7 годину ранку 9 лютого в Україні залишаються знеструмленими 11 населених пунктів. Як повідомляє прес-служба МНС України, протягом 7 - 8 лютого внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 108 населених пунктів. Бригадами обленерго відновлено електропостачання 97 населених пунктів. Для забезпечення доставки аварійно-відновлювальних бригад до місць проведення робіт у важкодоступних районах АР Крим від МНС залучено 9 од. техніки високої прохідності.

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