Журналіст, який повісився в СІЗО, написав що претензій не має

У Сімферопольському слідчому ізоляторі повісився ув’язнений Сергій Алексєєв, якого було затримано за підозрою в підпалі будинку місцевого депутата.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, коментуючи публікацію в одному із ЗМІ під назвою: "В Сімферопольському СІЗО повісився підпалювач будинку депутата Фротмана" про самогубство ув'язненого С.Алексєєва.

За даними ЗМІ, ветеран-афганець, журналіст С.Алексєєв був затриманий наприкінці 2011 року за підозрою в підпалі будинку депутата міськради Сімферополя Бориса ФРОТМАНА і вбивстві чоловіка (за інформацією ЗМІ - хлопця доньки). Бійцям спецпідрозділу «Беркут» довелося брати штурмом особняк, де забарикадувався С.Алексєєв.

За інформацією пенітенціарної служби, С.Алексєєв звів рахунки з життям 7 лютого в камері медико-санітарної частини СІЗО, в особистих речах підслідного знайшли записку, в якій він заявив, що не має претензій до адміністрації ізолятора й сусідів по камері, а рішення про самогубство є зваженим і остаточним.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Раніше експерти підтвердили психічний розлад С.Алексєєва.