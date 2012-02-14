Проти медиків, які відмовили в допомозі, порушено кримінальну справу

Прокуратура Євпаторії порушила кримінальну справу за фактом ненадання допомоги працівниками міської лікарні, які, відмовившись госпіталізувати літнього чоловіка, який одержав тяжкі травми при падінні, відправили додому, де пенсіонер і помер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

«Під час прокурорської перевірки встановлено, що медпрацівники не госпіталізували літнього чоловіка, якого привезла в лікарню карета "швидкої допомоги", оформили відмову від лікування і відправили хворого додому, де він помер від одержаних травм», - говориться в прес-релізі.

Справу порушено за частиною 1-ю статті 140 Кримінального кодексу - «неналежне виконання обов`язків медиком».

Прокуратура доручила співробітникам міліції провести досудове слідство.