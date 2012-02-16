У інвалідів-візочників з'явилося своє таксі

У Черкасах запрацювало таксі для інвалідів-візочників. Послуга надаватиметься за рахунок міської влади і для клієнтів буде безкоштовною та не лімітованою щодо кількості поїздок.

Як передає кореспондент УНІАН, ще торік Черкаський міськвиконком придбав мікроавтобус за 160 тисяч гривень у рамках програми «Турбота». Компанія «Київстар» оплатила встановлення спеціальної підйомної платформи та GPS-навігатора, забезпечила диспетчерську службу двома телефонами із безкоштовним мобільним зв’язком.

На сьогодні у Черкасах проживає 635 громадян, які належать до категорії інвалідів-візочників. Більшість із них рідко виходять з дому або щодня долають безліч проблем, пов’язаних із пересуванням містом. Із впровадження у місті інватаксі черкащани з особливими потребами отримали нові можливості для спілкування та соціалізації, освіти та розвитку.

На прес-конференції міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ розповів, що спеціальне таксі для людей із обмеженими фізичними можливостями необхідне для того, щоб інваліди мали змогу відвідувати кіно, зустрічатись з друзями, бувати на виставках, інших культурних, розважальних заходах чи дістатись при потребі до лікарні, і не відчувати при цьому певних незручностей чи дискомфорту.

За словами головного лікаря станції швидкої медичної допомоги Владислава СВИРИДЕНКА, замовляти інватаксі доведеться за 1-2 доби, щоб диспетчер сформувала графік. Але якщо буде потрібно їхати сьогодні і в графіку є вільні години – машина буде готова приїхати до клієнта. За його прогнозами, щодня таксі перевозитиме 10-12 осіб.

Першою клієнткою інватаксі стала голова громадського об’єднання «Наддніпрянський фонд» Анна ХАРЧЕНКО, яка першою в місті порушила питання створення такої послуги для інвалідів.

За словами першого заступника Черкаського міського голови Віктора БЕЗЗУБЕНКА, в реформі громадського транспорту в місті Черкаси передбачать функціонування міських автобусів з низькою підлогою, щоб інваліди на візках могли вільно користуватися і громадським транспортом.