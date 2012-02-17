Охорона ювелірної крамниці приїхала на пограбування пізніше за слідчого

У Чернігові пограбовано ювелірний магазин.

Як повідомив УНІАН начальник Сектору громадських зв'язків УМВС у Чернігівській області Сергій БРИЛЬ, двоє невідомих у масках зайшли у магазин, який перебував під охороною приватної фірми, і, погрожуючи персоналу, викрали ювелірні прикраси на суму понад 150 тис. грн. та зникли у невідомому напрямку.

Під час нападу ніхто не постраждав. Охорона приватної фірми за тривожним викликом прибула пізніше слідчо-оперативної групи міліції.

Порушено кримінальні справу за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). У справі триває слідство.