В'язні Бердянської виправної колонії №77 оголосили голодування

Кілька сотень осуджених, які відбувають покарання в Бердянській виправній колонії № 77, сьогодні, 17 лютого, оголосили голодування.

Про це УНІАН повідомила правозахисниця, представник міжнародної організації із захисту прав осуджених «Асоціація святої Аліпії» Олена ПОВІДАЙЧИК.

За її словами, у цілому від їжі відмовилися близько 500 осуджених.

«Сьогодні близько 500 осуджених, які відбувають покарання у Бердянській виправній колонії № 77, відмовилися снідати і обідати на знак протесту проти нелюдського ставлення до них співробітників адміністрації колонії. За словами осуджених, співробітники колонії жорстоко б`ють ув`язнених, які прибувають по етапу, загрожують ув`язненим насильством, обливають їх сечею і всіляко принижують», - повідомила О.ПОВІДАЙЧИК.

В Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області інформацію про початок масового голодування на знак протесту проти дій адміністрації заперечують.

«Офіційно ніхто з ув`язнених із заявою про оголошення голодування в управління не звертався», - стверджує помічник начальника регіонального управління ДПтСУ Ольга КУЗНЄЦОВА, не заперечуючи при цьому самого факту відмови ряду осуджених від їжі.

«У п`ятницю при проведенні сніданку, дійсно, частина осуджених не стали брати їжу. Для з`ясування причин даної поведінки створено комісію у складі співробітників управління на чолі із заступником начальника обласного управління, яка роз`яснить ситуацію», - повідомила О.КУЗНЄЦОВА.

Факт масової відмови від їжі у Бердянській виправній колонії № 77 підтвердили УНІАН і в прокуратурі Запорізької області.

«У нас є інформація про те, що частина ув`язнених сьогодні відмовилися одержувати їжу. Зараз Бердянською міжрайонною прокуратурою і прокуратурою Запорізької області за даним фактом - фактом відмови частині ув`язнених від їжі - проводиться перевірка», - повідомив УНІАН заступник прокурора Запорізької області Андрій КУДРЯВЦЕВ.

Він також відзначив, що у Бердянській виправній колонії № 77 відбувають покарання здебільшого за нетяжкі злочини: крадіжки, пограбування тощо. При цьому значна частина ув`язнених – осуджені вперше.