Оперативники 10 разів купили наркотики

Працівники УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області викрили злочинну групу з ознаками організованості, члени якої підозрюються у збуті психотропних речовин на території обласного центру впродовж 2011-2012 років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

До складу групи входило п’ятеро осіб, усі жителі Кіровограда віком від 25 до 35 років. Діяли зловмисники за чітко розподіленими обов’язками. Клієнтів для збуту товару підшукували з кола наркозалежних мешканців міста. З метою приховування незаконної діяльності постійно змінювали місце проживання та засоби пересування.

У результаті проведення 10 оперативних закупівель психотропних речовин працівники міліції задокументували злочинну діяльність осіб.

Для затримання учасників злочинної групи були задіяні працівники спецпідрозділу «Сокіл». Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних оперативники виявили та вилучили кілька десятків грамів психотропної речовини «метамфетамін», 4 кілограми наркотичного засобу «канабіс», 104 тис. грн., а також понад 20 набоїв калібру 5,6 мм.

Наразі зловмисники затримані у порядку ст. 115 КПК України. За фактами скоєних злочинів порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за фактом незаконного зберігання боєприпасів за ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчі дії тривають.