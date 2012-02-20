У Запорізькій області ціле місто сидить без води

Місто Дніпрорудне Василівського району Запорізької області через аварію залишились без водопостачання.

Як повідомляє прес-служба МНС України, прорив магістрального водогону діаметром 500 мм стався учора вдень.

Тимчасово без центрального водопостачання залишилось 20 тис. мешканців (99 будинків, з них 88 житлових будинків (28 дев’ятиповерхових, 60 п’ятиповерхових та 11 гуртожитків), п’ять навчальних закладів, чотири дошкільні установи).

Підрозділами Таврійського КП „Облводоканал” та ТОВ „Моліс” організовано підвезення автоцистернами питної води до житлових будинків. Теплопостачання у місті не припинялося.

Станом на 7.00 аварійно-відновлювальні роботи тривають, залучено аварійні бригади Таврійського КП „Облводоканал”.