Фестиваль гри на народних інструментах залишається унікальним

24 лютого в Кіровограді відкрився XVII Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Провесінь».

Як передає кореспондент УНІАН, традиційно фестиваль проходить у концертній залі Кіровоградського музичного училища під патронатом кафедри народних інструментів Національної музичної академії ім. Чайковського.

Триватиме «Провесінь» до 29 лютого, за цей час учасники продемонструють вміння грати на таких інструментах, як баян, акордеон, бандура, домра, балалайка, гітара, цимбали, сопілка у чотирьох категоріях. Очікується, що в цьому році фестиваль збере близько 400 виконавців із різних регіонів України.

Започаткований у 1996 році за ініціативи Управління культури і туризму облдержадміністрації та кіровоградських музикантів, фестиваль досі залишається унікальним. Жодного конкурсу, де одночасно беруть участь учні початкових спеціалізованих мистецьких закладів і студенти музучилищ, в Україні немає.

Об’єднуючи всі ланки музичної освіти - від початкової до академічної, «Провесінь» проводиться з метою популяризації національної школи виконання на народних музичних інструментах, підвищення рівня професійної підготовки творчої молоді, подальшого розвитку та пропаганди народного інструментального мистецтва.

У програмі конкурсу також передбачені семінари, майстер-класи, творчі зустрічі з провідними музикантами України, концерти лауреатів міжнародних і всеукраїнських конкурсів, виступи професійних та аматорських ансамблів народних інструментів.