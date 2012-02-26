У горах Криму та Прикарпаття прогнозують сходження лавин

У горах в Івано-Франківській області, у зв’язку з очікуваними хуртовинами, оголошено про загрозу сходження лавин.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС в Івано-Франківській області.

У зв’язку з відлигою і таненням снігу на річках басейну Дністра очікується підйом рівня води над рівнем 25 лютого на 0,5-1,5 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, початкове затоплення сільськогосподарських угідь.

При формуванні заторів криги на гірських річках місцями не виключено досягання небезпечних відміток.

Крім того, як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, у районі гори Ай-Петрі в Криму сьогодні можливий схід снігової лавини.

Проїзд дорогами півострова, зокрема на Ангарському перевалі, вільний.

Метеорологи прогнозують сьогодні в Криму південно-західний вітер швидкістю до 20 метрів на секунду.