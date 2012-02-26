В одеський порт разом з бананами приплив кокаїн

Не встигли одеські правоохоронці відзвітувати про затримання великої партії кокаїну, який ховали в ананасах, як в Одесу приплив наркотик у вантажі бананів, повідомляє "Сегодня".

За даними прес-центру Держприкордонслужби України, фрукти "з секретом" прибули в Одеський порт на теплоході "Леді Корчула" під прапором Маршаллових островів.

На борту знаходились 2500 тонни бананів з Еквадору. Пакет із кокаїном був захований в роздягальні вентиляційного відсіку теплохода.

Як підтвердив попередній експрес-аналіз, знайдена речовина дійсно є кокаїном.

"Наркотик вилучено. Ведуться слідчі дії", - підсумували в Держприкордонслужбі. Загальна вага склала 20 грамів.