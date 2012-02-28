Суддя-колядник вимагає допиту Ющенка з Медведьком

Скаргу Ігоря Зварича, колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду, більш знаного як суддя-колядник, розпочав слухати Апеляційний суд Києва, повідомляє ТСН.

Зварич просив повернути справу на повторний розгляд до суду першої інстанції, бо на стадії судового слідства були допущені порушення. Також просить допитати як свідків слідчих Генпрокуратури та колишнього Генпрокурора Олександра Медведька, керівників СБУ Львівської області та навіть колишнього президента Віктора Ющенка. Адвокати Зварича просили суд змінити запобіжний захід і відпустити Зварича на підписку про невиїзд чи під завдаток. Суд прохання не задовільнив. Нагадаємо, Зварича п`ять місяців тому засудили до 10 років в`язниці та конфіскації майна за отримання хабарів на суму дев`ятсот шістдесят три тисячі гривень.