Financial Times ”розкопала” власність Фірташа

Завдяки газеті британських ділових кіл Financial Times стало відомо, яку ще власність має загадковий господар компанії “РосУкрЕнерґо”, що постачає в Україну російський ґаз, Дмитро Фірташ.

Financial Times базує свою інформацію про власність Дмитра Фірташа на інтерв”ю з його бізнес-партнером Робертом Шетлером Джонсом. Шетлер Джонс нині працює над планом об”єднання різних компаній Фірташа в хімічному секторі промисловості. Три з них розташовані в Україні: “Рівнеазот”, “Кримська сода” та “Кримський титан”. Ще два заводи хімічних добрив Nitrofert та Tajikazot містяться відповідно в Естонії та Таджикистані.

Обидва кримські підприємства нині зареєстровані за німецькою компанією RSJ Erste, в якій Шетлер Джонс є єдиним акціонером. Одначе, за його словами, RSJ Erste є “проміжною структурою”, і після об`єднання Фірташ стане головним власником. Британець пояснив, що метою об”єднання є привабити інвестиції для модернізації заводу “Кримський титан”, щоб там можна було продукувати ширший спектр титанових виробів для потреб авіаційної, космічної та оборонної промисловости. Така перебудова триватиме близько п”яти років і коштуватиме від 500 до 800 мільйонів долларів. Для цього планується залучення якогось стратегічного партнера із Заходу.

Financial Times вважає, що Фірташ розкриває свою власність для того, щоб його сприйняли як на Заході, так і в Україні. Але успіх буде залежати від поведінки нового українського уряду. Головний кандидат у прем”єри Юлія Тимошенко жорстко критикує “РосУкрЕнерґо” й обіцяла скасувати січневу ґазову угоду з Росією.

Шетлер Джонс повідомив, що Фірташ має й інші компанії в газовій сфері, як от російську фірму “Зангаз”, що будує нафтогони, та її дочірню компанію в Австрії з такою ж назвою, яка недавно збудувала газопровід у Туркменистані в обмін на газ.

Радіо "Свобода"