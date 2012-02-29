Якщо припинити транзит газу через Україну, з'являться два нові монополісти

ГТС України збереже своє значення для «Газпрому» навіть після будівництва газопроводів «Північний потік» і «Південний потік».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав заступник директора Інституту країн СНД (РФ) Володимир ЖАРИХІН.

«Увесь сенс труб в обхід України – щоб не було диктату транзитної країни. Для цього необхідно, щоб завжди пропускна спроможність труб була принципово більшою, ніж обсяг постачань газу», - сказав В.ЖАРИХІН і додав, що така ситуація виключає монополію якоїсь із сторін.

На його думку, всі розмови, про те, що «Газпрому» буде не потрібна українська ГТС після будівництва цих газопроводів, «є нісенітницею».

«Усі чудово розуміють, що без України «Північний потік» і «Південний потік» для Росії і Європи будуть такі ж небезпечні, як і зараз транзит через Україну. Якщо закрити транзит через Україну, тоді з`явиться два нові транзитні монополісти – Німеччина і Болгарія, і вони також витимуть вірьовки з оточуючих», - вважає він.

Він підкреслив, що відсутність прозорості в газових переговорах двох країн приводить до появи негативних суспільних настроїв один до одного серед громадян двох країн.

«Зараз усі заплуталися в позиціях, підпозиціях, міні-позиціях як української, так і російської сторін. Позиції сторін постійно змінюються. Зрозуміло, що вони там під килимом домовляються, але нам про це не розповідають. Нам видають хаотичну картину, і в цьому найголовніша проблема. За такої ситуації дуже складно пояснювати українському населенню позицію Росії з цих питань, як і українську позицію росіянам», - сказав він.

В.ЖАРИХІН також зазначив, що рішення суду про винуватість екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО необгрунтоване. На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО пішла на підписання чинного газового контракту «не тому, що вона продалася». На той час українські і світові експерти прогнозували падіння цін на нафту, що привело б до зниження газових цін, проте сталося навпаки.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що після реалізації запланованих «Газпромом» газотранспортних проектів «Південний потік» і «Північний потік» транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю.