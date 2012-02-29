«Сирна війна»: Україна шукатиме правди у СОТ

Україна має намір звернутися до Світової організації торгівлі (СОТ) для вирішення конфлікту з РФ з приводу якості українських сирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Кабінеті Міністрів міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Так, ми апелюватимемо, раз така ситуація. Єдине, що Росія - ще не повноцінний член СОТ, вони лише з липня місяця стають повноцінними. Зрозуміло, що у них будуть зобов`язання також у цьому плані», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

«Складна ситуація із сирами. Я, принаймні, здивований. Ми зараз збираємо молокопереробні підприємства і прийматимемо якесь рішення», - сказав міністр.

У зв`язку з цим він відзначив, що нинішня ситуація призвела до здешевлення цін на закупівлю молока у населення, про що, зокрема, сьогодні на засіданні Кабміну говорив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. «Ми не спостерігаємо поки що здешевлення сирів усередині країни, бо, все-таки, сир – продукт тривалого зберігання. А от закупівельні ціни на молоко катастрофічно знизилися», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК. За його словами, закупівельні ціни знизилися з 2,80-2,90 грн. до 2 грн. за літр.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого ц.р. Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону на ввезення сирів трьох українських підприємств: ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Росспоживнагляду Г.ОНІЩЕНКОМ і обговорив питання постачання сирів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сира.

Водночас, з 27 лютого ц.р., Росія ввела заборону на імпорт сирів Баштанського і Лозовського сирзаводів, «Бель Шостка Україна» і Хмельницької маслосирбази. При цьому Росспоживнагляд не повідомив про причини такого рішення.