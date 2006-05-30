Київ може накрити радіоактивне цунамі

Київське водоймище є найнебезпечнішим місцем на планеті. Про це заявив керівник незалежної міжнародної групи вчених з прогнозування наслідків катастроф Василь КРЕДО, передає „Новий регіон”.

За словами В.КРЕДО, аварійність дамби наразі становить 93%. В Київському водосховищі перебуває близько 500 млн. тонн високорадіоактивних мулистих нашарувань.

За словами експерта, якщо Київська ГЕС постраждає, наприклад, в результаті навіть не дуже сильного землетрусу, то земляна дамба не витримає, і тоді на Оболонь, Троєщину, а потім і на всю Україну "рине радіоактивне цунамі з Київського моря".

За його словами, внаслідок подібної техногенної катастрофи можуть загинути 15 млн. осіб, будуть знищені 27 міст, а також Запорізька АЕС.

„Після цього Україна навряд чи зможе коли-небудь відновитися”, – наголошує експерт.