Збирач металу розібрав ЛЕП

У Бершадському районі Вінницької області працівники міліції затримали 35-річного чоловіка, який розібрав лінію електропередач і викрав 800 метрів алюмінієвого дроту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Вінницькій області.

З’ясувалось, що чоловік у нічний час на сільській вулиці розібрав ЛЕП. Раніше у затриманого були проблеми із законом і наразі встановлено, що його розшукує поліція Молдови за підозрою у скоєнні тяжкого злочину .

Викрадений алюмінієвий дріт чоловік поламав на куски і здав в один з пунктів прийому металобрухту.

За фактом крадіжки правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.