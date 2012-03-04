Тернопільська міліція стала ближчою до народу

На Тернопільщині Державна служба охорони, що діє при обласному управлінні міліції, встановила понад 100 кнопок екстреного виклику правоохоронців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, встановлені ці кнопки у популярних громадських закладах, супермаркетах, кафе, на автозаправних станціях та в інших багатолюдних місцях. Поруч із кнопкою розміщена наклейка із написом «Терміновий виклик міліції».

Як пояснили у міліції, такі кнопки встановлено з метою активного залучення громадян до профілактики та припинення правопорушень у громадських місцях, а також надання вчасної та дієвої допомоги правоохоронцями. У міліції запевняють, що відтепер кожен мешканець області у разі вчинення проти нього протиправного діяння чи злочину має реальну можливість викликати правоохоронців, які оперативно прибудуть на місце виклику.

Найбільше кнопок встановлено в торгових закладах, аптеках та закладах відпочинку.