Mittal Steel прагне контролю над Arcelor

Попри плани Arcelor щодо злиття з ВАТ "Северсталь" Mittal Steel і далі прагне придбання 51% акцій Arcelor і повного контролю над компанією, передає Бі-Бі-Сі з посиланням на прес-секретаря Mittal Steel. Офіційна заява компанії із цього приводу очікується пізніше.

Натомість раніше було оприлюднено заяву керівника європейського підрозділу Mittal Steel Роланда Баана, який повідомив, що компанію може задовольнити неконтрольний пакет акцій в об`єднаній компанії "Arcelor-Северсталь". "Нас цілком задовольнить, якщо в підсумку операції ми контролюватимемо 40% акцій об`єднаної компанії "Arcelor-Севресталь", - цитує заяву Р.Баана Associated Press з посиланням на німецькі ЗМІ. Представник компанії також заявив, що в цьому випадку "Mittal і Олексій Мордашов стануть двома найбільшими утримувачами акцій", і додав: "Маючи більше 20% акцій, ми зможемо у будь-який момент ініціювати збори акціонерів".

Р.Баан також звинуватив менеджмент Arcelor в егоїстичних інтересах на шкоду інтересам акціонерів, і заявив, що Mittal Steel докладає зусиль, щоб донести свою пропозицію до всіх акціонерів Arcelor, і висловив надію на те, що вони погодяться продати свої акції за ціною 37 євро за акцію.

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