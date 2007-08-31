Що думають українські діти про вибори та політиків (соцдослідження)

У передвиборні кампанії втягнуті навіть діти, які ще не мають права голосу. При цьому саме вони дають найбільш здорові оцінки тому, що відбувається в політичному житті України. Такі результати дослідження «Україна очима дітей», проведеного Інстітутом Горшеніна в рамках річної програми «МЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ВИБОРУ».

Десятикласниця Маша радить: «Припинити перевибори. Їх багато, а сенсу у них ніякого». У свідомості дітей вибори нерозривно пов`язані з даремною витратою грошей, порожніми обіцянками і безглуздими вартовними кампаніями.

Анастасія з Києва (10 клас) радить «більше грошей витрачати не на передвиборну кампанію, а на людей, які цього потребують. Просто, читаючи газети, бачиш такі цифри – 5 млн., 7 млн., від яких трохи не непритомнієш». Десятикласник з Сум упевнений: «Скоро будуть вибори, а гроші на фінансування відбиратимуть у людей».

Також діти указують і на очевидні для них «порожні» слогани, які політики підносять так, ніби серйозно в них вірять: «Раджу у передвиборній кампанії не вживати слоганів, що не мають сенсу, типу: «Мер усіх киян» або «Якщо немає слів, плюньте в мене»... оскільки це діє не на всіх» (9 клас, м. Київ).

Дев`ятикласниця Катя з Маріуполя дала більш ніж дорослу оцінку тому, що відбувається: «Мені не подобається політичний тиск на людей, які від безвиході роблять не завжди правильний вибір». І просто крик душі дев`ятикласниці з Києва: «Мені не подобається бардак, який відбувається в Україні, постійні перевибори, і кожного разу ці ...передвиборчі кампанії (дістало вже, чесне слово!)».

Коментуючи отримані результати, експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава підкреслив, що сучасні діти України – це якісно і принципово нове покоління з новими, європейськими цінностями.

«Наше дослідження показало, що сучасні українські діти украй чутливі до абсурду і відсутності сенсу. Їх не «забовтаєш», не візьмеш популізмом. Вони чітко фіксують розрив між словами і діями політиків», - відзначив експерт.

Застава зауважив, що українські діти дуже патріотичні щодо своєї країни, але самим хворим її місцем вважають політику. «Для дітей вони – функціонери, які повинні виконувати свої обов`язки. Більшість майбутніх виборців вже сьогодні кажуть, що точно вибиратимуть у владу інших кандидатів. Тому вже найближчими роками варто чекати переформовування вітчизняної політичної еліти», - заявив Володимир Застава.

Одним з найбільш показових, на думку експерта Застави, став твір харків`янки Юлії, що вчиться в 11 класі: «Я вважаю, що на даний час немає такої політичної сили, здатної в корені змінити ситуацію в Україні. Як майбутній виборець, я не бачу сили, гідної мого голосу»

Дослідження проводилося 18-20 серпня 2007 на базі Міжнародного дитячого центру «Артек». Дітям було запропоновано написати письмову роботу з запропонованих тем. Всього в дослідженні взяло участь 1603 дітей 3-11 класів зі всіх областей України. Обробка результатів здійснювалася методом контент-аналізу і якісного вивчення текстів дитячих творів