Ціни на котеджі під Києвом (по районах)

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні в лютому 2012 року зросла на 0,10% (1 дол.) – до 968 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, вартість індивідуальних будинків за цей період зросла на 1,91% (26 дол.) – до 1 332 дол./кв. м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 235 дол./кв. м, найдорожчим – Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 411 дол./кв. м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксоване в Києво-Святошинському районі – на 0,65% (9 дол.) – до 1 400 дол./кв. м, Обухівському, – на 0,57% (8 дол.) – до 1 411 дол./кв. м, Васильківському – на 0,83% (8 дол.) – до 969 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 0,16% (1 дол.) – до 638 дол./кв. м, Фастівському – на 2,29% (12 дол.) - до 535 дол./кв. м, Білоцерківському – на 1,55% (8 дол.) – до 524 дол./кв. м, Миронівському – на 0,85% (4 дол.) – до 473 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 1,17% (5 дол.) – до 434 дол./кв. м, Богуславському – на 0,54% (2 дол.) – до 375 дол./кв. м, Яготинському районі – на 0,28% (1 дол.) – до 363 дол./кв. м, Іванківському – на 1,72% (6 дол.) – до 354 дол./кв. м, Таращанському – на 1,73% (5 дол.) – до 294 дол./кв. м, Сквирському – на 0,43% (1 дол.) – до 235 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння спостерігалося в Бориспільському районі – на 1,50% (19 дол.) – до 1 246 дол./кв. м, Макарівському районі – на 2,79% (28 дол.) – до 975 дол./кв. м, Вишгородському – на 0,66% (6 дол.) – до 907 дол./кв. м, Рокитнянському – на 0,79% (3 дол.) – до 375 дол./кв. м, Броварському – на 0,86% (8 дол.) – до 919 дол./кв. м, Згуровському – на 0,79% (3 дол.) – до 377 дол./кв. м, Бородянському – на 1,06% (9 дол.) – до 840 дол./кв. м, Баришевському – на 0,06% (5 дол.) – до 467 дол./кв. м

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинки (котеджні селища не беруть участі в аналізі).