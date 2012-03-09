Янукович помітив, що торік бракувало саме поета і художника

Указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА “Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка” був зачитаний під час урочистостей з нагоди 198-ої річниці з дня народження Т.Шевченка в ході робочої поїздки глави держави до Канева Черкаської області.

В указі зазначається, що на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка дану премію присуджено: мистецтвознавцю Тетяні КАРА-ВАСИЛЬЄВІЙ - за книгу «Історія української вишивки»; художникові Анатолію КРИВОЛАПУ - за цикл живописних творів «Український мотив»; поетові Петру МІДЯНЦІ - за книгу поезій «Луйтра в небо»; письменникові Володимиру РУТКОВСЬКОМУ (РУТКІВСЬКОМУ) - за історичну трилогію для дітей «Джури»; композиторові Віктору СТЕПУРКУ - за псалмодію «Монологи віків» для мішаного хору та солюючих інструментів.

Указом встановлено, що на 2012 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 260 тисяч гривень кожна.

В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи на урочистостях, зазначив, що “символічно, що до числа цьогорічних лауреатів потрапили поет, художник і дитячий письменник”. Він зауважив, що серед минулорічних лауреатів “не було поета і художника і ніби чогось бракувало, адже як митець Тарас Шевченко реалізував себе передусім у віршах і живописі”. “А те, що до числа лауреатів після кількадесятирічної перерви потрапив дитячий письменник – взагалі знакове явище, що не лише свідчить про оздоровлення нашої літератури, а й нагадує всім нам про смиренність,” - додав він.

Президент України висловив переконання, що “всупереч всім труднощам ми здатні втілити в життя мрію Кобзаря про сім’ю велику, вольну й нову”.