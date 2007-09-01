У Севастополі відкрили приватну православну школу

У Севастополі сьогодні відкрито першу в Криму приватну православну школу.

Як передає кореспондент УНІАН, школа розташована в екологічно чистому районі міста, поблизу моря. Навчальний заклад розміщується у спеціально збудованому триповерховому приміщенні, має просторе подвір’я і каплицю.

Діти навчатимуться за загальноприйнятою програмою, однак, як наголошувалося під час її відкриття, обмеження кількості учнів у класах (у перший клас набрано 16 дітей) дозволить реалізовувати ідеї особисто орієнтованої педагогіки і забезпечити індивідуальне виховання дитини.

Навчання охоплюватиме три основні напрямки: по-перше, це допомога дитині у вихованні в собі духовності і православних добродетелей, любові і поваги до батьків, допомога у розумінні православ’я і залучення до нього (основи православної культури і православної етики); по-друге, це мовний розвиток дитини (англійська, німецька та іспанська мови); по-треттє, це здоров’я дитини, її фізичне виховання і правильний розпорядок дня.

Діти проводитимуть у школі цілий день - з 8.20 до 17.00. День складатиметься з уроків, другого сніданку, обіду, прогулянки, виконання домашніх завдань з додатковою корекцією знань дитини, відвідування гуртків з живопису, хорового і сольного співу, золотошвейного мистецтва, макраме, бісероплетіння, конструювання і моделювання, спортивних секцій.

У школі запроваджено форму одягу як для учнів, так і для вчителів.

Засновниками школи є два місцевих підприємці, один з яких є депутатом Севастопольської міської ради.

Навчання у школі є платним, але сплату половини місячної суми взяли на себе засновники.

Відкриття школи відбулося за участю благочинного Севастопольського округу отця ГЕННАДІЯ, який прочитав молитву та освятив навчальний заклад.